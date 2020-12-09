مدحت العدل: ترشحي بانتخابات نادي الزمالك وارد

قال السيناريست مدحت العدل، إنه يتمنى عودة مرتضى منصور، لرئاسة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وأضاف مدحت العدل ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" تتفق او تختلف مع مرتضى منصور، ولكنه استطاع بناء فريق مميز".

وتابع :" أتمنى عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك خلال الفترة القادمة، وقرارإيقافه تسبب في زيادة الأزمات داخل القلعة البيضاء وكان عليه تهيئة الأوضاع قبل الإعلان عن رحيل المجلس السابق".

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