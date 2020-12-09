عملاء البنك العربي الأفريقي: الخدمة سيئة.. وماكينات ATM عطلانة

رصد تحيا مصر الكثير من شكاوي عملاء البنك العربي الأفريقي عن الخدمة المقدمة، مشيرين إلى سوء الخدمة السيئة، وتعطل ماكينات ATM عطلانة، ولم تكن تلك المرة الأولى التى اشتكي منها عملاء البنك العربي الأفريقي عن الخدمات المصرفية.

شكاوي عملاء البنك العربي الأفريقي

وقال أحد عملاء البنك العربي الأفريقي "إيه اللي بيحصل للبنك خدمة عملاء مبيردوش، ماكينات atm عطلانة كتير وماكينات كانت في أماكن في محطة بنزين البترول وحاسس البنك بيسوء وبفكر جديا أنقل بنك آخر".

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وذكر آخر "خدمة العملاء سيئه جدا ومفيش رد وكل مرة اتصل أفضل بالعشرين دقيقه ومفيش رد ازاي بنك كبير كده وخدمة العملاء سيئة فيه بالطريقة".

وأضاف عميل آخر، " بنك حرامى حسبي الله ونعم الوكيل، الحوالة توصل ناقصة ٤٢ دولار ليه يا حرامية".

