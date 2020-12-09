تحيا مصر ينشر نتائج فرز دوائر انتخابات لجان إعادة المرحلة الثانية بالدقهلية

ينشر موقع تحيا مصر نتائج إجمالي فرز اللجان لدوائر الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لمحافظة الدقهلية وهي كالأتي:
أجا
إيهاب أنيس 46000 صوت
شريف الجبلي33000 صوت
ميت غمر
محمود العزب 54120 صوت مستقل
أحمد الألفي 47140 صوت مستقبل وطن
محمد البحراوي 37326 صوت
بدوي هلال 36140 صوت الوفد
السنبلاوين
أسامة عبدالعاطي 77218 صوت الشعب الجمهوري
محمد السعيد 51490 صوت مستقبل وطن
أحمد همام 50307 صوت الوفد
أحمد رعب 48937 صوت
بلقاس
نجاح وحيد قرقر وسقوط النائب إلهامي عجينه
منية النصر
خالد الحداد 53002 صوت مستقل
محمد نجيب خالد نورالدين 52066 صوتًا مستقبل وطن
د عماد الحديدي 51116 مستقل
محمد سعد الهواري 49461 صوت مستقل
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وأغلق باب التصويت في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية في الداخل لمحافظات القاهرة والغربية ودمياط والدقهلية والشرقية والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء ، والتى أجريت علي مدار يومى الإثنين والثلاثاء.
وينوه موقع تحيا مصر أن هذه المؤشرات ليست رسمية، والهيئة الوطنية للانتخابات هي المنوط بها رسميًا لاعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الثانية في يوم 14 ديسمبر 2020 المقبل.
وتنتهى بذلك انتخابات مجلس النواب رسميًا بعد أن تم إعلان نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الاولى من الانتخابات، حيث أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج.
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