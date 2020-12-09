تحيا مصر يقدم نشرة أخبار البنوك اليوم الأربعاء 9 -12 -2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال

يستعرض تحيا مصر نشرة أخبار البنوك اليوم الأربعاء 9- 12-2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال حيث يهتم بمتابعتها رجال الأعمال والمستثمرين لمتابعة نشاطتهم ومايمكن أن يؤثر عليها، فضلًا عن القراء من عشاق الاطلاع على الأخبار الاقتصاية والبنوك والاستفسار عن فوائدها وحسابات الإدخار وشهادات الاستثمار.
آخر أخبار بنك CIB
شارك شريف سامى رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) في الاجتماع التاسع لمجلس إدارة مبادرة افريقيا الذكية (Smart Africa ) والذى عقد برئاسة بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا وبحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء من ست وعشرين دولة افريقية.
وظائف البنك الأهلي المصري ديسمبر 2020 لحديثي التخرج.. تحيا مصر ينشر التفاصيل
آخر أخبار بنك مصر
يعتبر بنك القاهرة من أولى البنوك التى توفر قروض اشتراكات الأندية ومن الأندية التى يوفر بنك مصر تمويل لها نادي وادي دجلة، النادي الأهلي، نادي الترسانة، ويرصد تحيا مصر كافة التفاصيل عن قرض بنك مصر لاشتراكات الأندية.
قرض بنك مصر لاشتراكات الأندية.. اعرف تفاصيله
https://www.tahiamasr.com/614645
آخر أخبار البنك العربي الأفريقي
رصد تحيا مصر الكثير من شكاوي عملاء البنك العربي الأفريقي عن الخدمة المقدمة، مشيرين إلى سوء الخدمة السيئة، وتعطل ماكينات ATM عطلانة، ولم تكن تلك المرة الأولى التى اشتكي منها عملاء البنك العربي الأفريقي عن الخدمات المصرفية.
عملاء البنك العربي الأفريقي: الخدمة سيئة.. وماكينات ATM عطلانة
ويجدر الإشارة إلى أن باستمرار يتابع تحيا مصر كافة التفاصيل عن عالم الاتصالات وآخر أخبار الشركات والعروض التى توفرها لدعم عملائها.
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