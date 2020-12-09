تحيا مصر يقدم نشرة أخبار البنوك اليوم الأربعاء 9 -12 -2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال

يستعرض تحيا مصر نشرة أخبار البنوك اليوم الأربعاء 9- 12-2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال حيث يهتم بمتابعتها رجال الأعمال والمستثمرين لمتابعة نشاطتهم ومايمكن أن يؤثر عليها، فضلًا عن القراء من عشاق الاطلاع على الأخبار الاقتصاية والبنوك والاستفسار عن فوائدها وحسابات الإدخار وشهادات الاستثمار.



آخر أخبار بنك CIB

شارك شريف سامى رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) في الاجتماع التاسع لمجلس إدارة مبادرة افريقيا الذكية (Smart Africa ) والذى عقد برئاسة بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا وبحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء من ست وعشرين دولة افريقية.