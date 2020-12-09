تحيا مصر ينشر نتائج فرز دوائر انتخابات لجان إعادة المرحلة الثانية بالشرقية

دائرة بلبيس والعاشر

حموده محمد

سامي نصر الله

عبدالله الرماح

دائرة ديرب نجم

طلعت السويدي

عبدالباقي تركيا

دائره ابو حماد

أحمد فواد أباظه

ثروت سويلم

دائره ههيا وأبو كبير

حاتم عبدالعزيز

نبيل عسكر

إقرأ أيضًا.. خسارة النائب أحمد طنطاوي بجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

وأغلق باب التصويت في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية في الداخل لمحافظات القاهرة والغربية ودمياط والدقهلية والشرقية والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء ، والتى أجريت علي مدار يومى الإثنين والثلاثاء.

وينوه موقع تحيا مصر أن هذه المؤشرات ليست رسمية، والهيئة الوطنية للانتخابات هي المنوط بها رسميًا لاعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الثانية في يوم 14 ديسمبر 2020 المقبل.

وتنتهى بذلك انتخابات مجلس النواب رسميًا بعد أن تم إعلان نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الاولى من الانتخابات، حيث أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج.

