مصر للطيران: 42 رحلة دولية تقل 4100 راكب إلى دول مختلفة

تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، اليوم الأربعاء، رحلاتها إلى 42 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 4100 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة ستسير رحلاتها غدا إلى كل من، دبى، أبوظبى، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، الرياض، جدة، المدينة المنورة، الدمام، بغداد، لندن، باريس، امستردام، روما، نيويورك، ميلانو، عمان، و 8 رحلات داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر وأسوان و7 رحلات شحن جوى.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.