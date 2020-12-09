خسارة طنطاوي..تحيا مصر ينشر النتيجة الرسمية لدائرة قلين وكفر الشيخ بإعادة انتخابات نواب 2020

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بدائرة قلين وكفر الشيخ النتيجة الرسمية لجولة الإعادة التى أجريت علي مدار يوم الأثنين والثلاثاء، حيث عدد المقيدين 605 ألف 745، وإجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 120 ألف 764، والأصوات الباطلة 3546، والأصوات الصحيحة التى شاركت في العملية الانتخابية 117218.
وحصل المرشح سيد شمس الدين، علي نحو 73 ألف صوت، و765وحصل محي القطان علي 43ألف و94صوت، باسم حجازي، 63ألف 103 صوت، أحمد طنطاوي، 53 ألف و529 صوت، جمال القطان، 55 ألف و278 صوت ، ياسر منير 62 ألف صوت 855 صوت. ليكون الفائز بمقاعد كفر الشيخ وقلين، كل من باسم حجازي ومحي القطان وياسر منير.
وأغلق باب التصويت في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية في الداخل لمحافظات القاهرة والغربية ودمياط والدقهلية والشرقية والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء ، والتى أجريت علي مدار يومى الإثنين والثلاثاء.
وينوه موقع تحيا مصر أن هذه المؤشرات ليست رسمية، والهيئة الوطنية للانتخابات هي المنوط بها رسميًا لاعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الثانية في يوم 14 ديسمبر 2020 المقبل، لتنتهى بذلك انتخابات مجلس النواب رسميًا بعد أن تم إعلان نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الاولى من الانتخابات، حيث أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج.
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