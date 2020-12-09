تحيا مصر ينتشر نتيجة جولة الإعادة لانتخابات النواب بمحافظة القاهرة

ينشر موقع تحيا مصر نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بمحافظة القاهرة، حيث الدائرة الرابعة الزيتون أيمن عثمان شعب جمهوري، والدائرة الخامسة حدائق القبة، كابتن سيد نصر مستقبل وطن، والدائرة السادسة أول مدينة نصر، عمرو السنباطي مستقبل وطن، والدائرة الحادية عشر المرج ، ومحمد رضا البنا مستقل.

خسارة طنطاوي..تحيا مصر ينشر النتيجة الرسمية لدائرة قلين وكفر الشيخ بإعادة انتخابات نواب 2020

وتضمنت أيضا الدائرة السابعة عشر البساتين، علي عبد الونيس مستقل، والدائرة التاسعة عشر حلوان ، عبد النعيم حماد مستقبل وطن، عرفه صالح مستقبل وطن.

وأغلق باب التصويت في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية في الداخل لمحافظات القاهرة والغربية ودمياط والدقهلية والشرقية والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء ، والتى أجريت علي مدار يومى الإثنين والثلاثاء.

وينوه موقع تحيا مصر أن هذه المؤشرات ليست رسمية، والهيئة الوطنية للانتخابات هي المنوط بها رسميًا لاعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الثانية في يوم 14 ديسمبر 2020 المقبل، لتنتهى بذلك انتخابات مجلس النواب رسميًا بعد أن تم إعلان نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الاولى من الانتخابات، حيث أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج.