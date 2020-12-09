عرض الفيلم الألماني "سكون" ضمن عروض منتصف الليل اليوم

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في العاشرة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، بمسرح الهناجر في دار الاوبرا المصرية، الفيلم الألماني "سكون" للمخرج مايكل فينوس في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن الأفلام المشاركة في عروض منتصف الليل.

تدور أحداث الفيلم حول "مارلــين" ســيدة أربعينيــة تعــاني مــن كابــوس مزعــج متكــرر ينغــص عليهــا حياتهــا تــدور أحداثــه داخــل فنــدق في غابــة. تقــرر أن تذهــب إلى هــذا الفنــدق لتواجــه ًمخاوفهــا لكنها تواجه أحداث أكثر رعبًا مــن الكابــوس خاصــة بعــد أن لحقــت بهــا ابنتهــا منــى.

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ينتمــي الفيلـم لنوعية أفلام درامــا الرعــب النفســية ويتميز بإيقاعه المنضبط جدًا وهو أحد أهم عناصر فيلم التشويق والإثارة القائم على الاهتمام الشديد بعنصر المفاجأة وتوقيت حدوثها والمعلومة التي يتم كشفها للمشاهد بناءً على تلك المفاجأة. بالإضافة إلى بُعد آخر مهم في الفيلم وهو البُعد السياسي حيث تشبيه ماضي ألمانيا وواقعها بالفندق الجميل الهادئ المثالي من الخارج ولكن بمجرد الإقامة فيه والبحث عن تاريخه تظهر حقائق مرعبة ليست مثالية بالمــرة.

