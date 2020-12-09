وزيرة التضامن: التطوع.. الجوهر الأساسي للعمل الأهلي والتنموي

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة حريصة على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية؛ وذلك في إطار توجيه رئيس الجمهورية بالاهتمام بالشباب وفتح مزيد من آفاق المشاركة المجتمعية أمامهم.

وأضافت في تصريحات لها أن ذلك يتجسد جليًا في سلسلة المؤتمرات الوطنية والمنتديات الدولية للشباب التي تمثل منبرًا هامًا لتفاعل الشباب مع القضايا الوطنية والدولية وتبادل خبراتهم علي المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وكذلك الدور الهام للأكاديمية الوطنية للتدريب لبناء قدرات الشباب وتدريبهم علميًا وعمليًا، حتي أصبح الشباب يشكل ركيزة هامة في دولاب العمل الوطني ومنهم من تبوأ مناصب رفيعة مثل "المحافظين ونوابهم، ونواب ومساعدي الوزراء " في سابقة تاريخية لم تحدث في مصر من قبل.

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وأشارت "القباج" إلى أنه إذا كان التطوع هو الجوهر الأساسي للعمل الأهلي والتنموي أجمع؛ فإن الشباب هم الركيزة الأساسية والعصب الأساسي للحركة التطوعية في مصر.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي: "إذا كانت مشاركة الشباب للحراك الوطني نلمسه بشكل واضح في العديد من مؤسسات الدولة المصرية؛ فإننا نلمسه بقوة في مختلف برامج وقطاعات وزارة التضامن الاجتماعي والتي ينبني العديد منها علي المشاركة الشبابي ، فنجد مثلًا صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الذي نحتفي مع عدد من متطوعيه باليوم العالمي للتطوع، يعتمد بشكل أساسي عليهم في تنفيذ برامجه المختلفة ولديه وحدة لاستقطاب وإدارة المتطوعين الذين وصل عددهم إلي ما يقرب من (30 ألف) متطوع في مختلف المحافظات ،بجانب برنامج "مودة" الذي يتوجه للشباب ويستند في تنفيذه عليهم".

حيث يستهدف ما يقرب من مليون شاب سنويًا سواء من خلال الاتصال المباشر داخل الجامعات ومعسكرات التجنيد أو عبر منصته الإلكترونية وذلك بهدف تأهيل الشباب المُقبل علي الزواج وتعريفه بأدواره ومسئولياته وتهيئته لتكوين أسرة مستقرة ، وأيضا تنفيذ مبادرة "إنشاء الوحدات الاجتماعية داخل الجامعات" بهدف تحقيق التكامل بين قطاعات الوزارة المختلفة وتقديم كل سبل الدعم للشباب الجامعي، كذلك مبادرة (بينا) والتي تستهدف استثمار العمل التطوعي في تدعيم الخدمات المقدمة بدور الرعاية الاجتماعية، وغيرها من البرامج التي تستند في تنفيذها والتخطيط لأنشطتها علي متطوعين.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي التحية لمتطوعي الهلال الأحمر المصري نتيجة الدور الرائد الذي يقومون به خلال جائحة فيروس كورونا، بجانب دورهم خلال الأزمات الطبيعية وتقديم الدعم والمساندة للفئات الأكثر احتياجًا هو نموذجًا يشار إليه بالبنان.