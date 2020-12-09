تحيا مصر ينتشر نتيجة جولة الإعادة لانتخابات النواب بمحافظة الدقهلية

ينشر موقع تحيا مصر نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الدقهلية

الدائرة الأولي – أول المنصورةوحيد فودة- مستقبل وطنأحمد الشرقاوي- مستقلالدائرة الثانية- المنصورةمحمد الشريف – مستقلحسن المير- مستقلالدائرة الثالثة- بلقاسوحيد قرقر- مستقبل وطنفايق الزكي- مستقلالدائرة الرابعة- طلخارضا غازي- مستقلالسيد جوهر- مستقلالدائرة الخامسة –دكرنسمكرم رضوان – شعب جمهوريوليد فرعون- مستقلأشرف الشبراوي – مستقلالدائرة السادسة – منيةخالد مصطفي- مستقلمحمد حالد نور الدين- مستقبل وطنالدائرة السابعة – المنزلةأحمد الحديدي- مستقلمجدي الأمير- مستقبل وطن

الدائرة الثامنة- ميت غمر

أحمد الألفي- مستقبل وطن

محمود العزب- مستقل

الدائرة التاسعة- أجا

إيهاب أنيس- مستقبل وطن

شريف الجبلي- مستقل

الدائرة العاشرة – السنبلاوين

أسامة عبد العاطي – شعب جمهوري

محمد السعيد- مستقبل وطن

وأغلق باب التصويت في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية في الداخل لمحافظات القاهرة والغربية ودمياط والدقهلية والشرقية والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء ، والتى أجريت علي مدار يومى الإثنين والثلاثاء.

وينوه موقع تحيا مصر أن هذه المؤشرات ليست رسمية، والهيئة الوطنية للانتخابات هي المنوط بها رسميًا لاعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الثانية في يوم 14 ديسمبر 2020 المقبل، لتنتهى بذلك انتخابات مجلس النواب رسميًا بعد أن تم إعلان نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الاولى من الانتخابات، حيث أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج.