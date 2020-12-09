ينشر موقع تحيا مصر نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الشرقية
محافظة الشرقية
الدائرة الأولي -أول الزقازيق
لطفي شحاته- مستقبل وطن
مجدي عاشور- مستقبل وطن
مروة هاشم- مستقبل وطن
إيمان خضر- مستقبل وطن
الدائرة الثانية- بلبيس
حمودة محمود حمود- مستقبل وطن
سامي نصرالله – مستقبل وطن
عبدالله فهمي رماح- مستقل
الدائرة الثالثة منيا القمح
خالد مشهور- مستقبل وطن
وجيه أباظة- مستقبل وطن
مي غيث – مستقل
الدائرة الرابعة- أبو كبير
حاتم عبد العزيز- مستقبل وطن
نبيل عسكر- مستقل
الدائرة الخامسة ديرب نجم
طلعت السويدي- مستقبل وطن
عبد الباقي تركيا – مستقل
الدائرة السادسة- فاقوس
علاء عبد النبي- مستقبل وطن
علاء النجار- مستقبل وطن
إمام منصور- مستقل
الدائرة السابعة- أبو حماد
فؤاد أباظة- مستقبل وطن
ثروت سويلم- مستقبل وطن
الدائرة الثامنة – الحسينية
أحمد عبد اللطيف الطحاوي- مستقل
السيد رحمو- مستقبل وطن
وأغلق باب التصويت في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية في الداخل لمحافظات القاهرة والغربية ودمياط والدقهلية والشرقية والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء ، والتى أجريت علي مدار يومى الإثنين والثلاثاء.
وينوه موقع تحيا مصر أن هذه المؤشرات ليست رسمية، والهيئة الوطنية للانتخابات هي المنوط بها رسميًا لاعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الثانية في يوم 14 ديسمبر 2020 المقبل، لتنتهى بذلك انتخابات مجلس النواب رسميًا بعد أن تم إعلان نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الاولى من الانتخابات، حيث أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحيا مصر ينشر نتيجة جولة الإعادة لانتخابات النواب بمحافظة الشرقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.