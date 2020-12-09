تحيا مصر ينشر نتيجة جولة الإعادة لانتخابات النواب بمحافظة الشرقية

ينشر موقع تحيا مصر نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الشرقية

محافظة الشرقية

الدائرة الأولي -أول الزقازيقلطفي شحاته- مستقبل وطنمجدي عاشور- مستقبل وطنمروة هاشم- مستقبل وطنإيمان خضر- مستقبل وطنالدائرة الثانية- بلبيسحمودة محمود حمود- مستقبل وطنسامي نصرالله – مستقبل وطنعبدالله فهمي رماح- مستقلالدائرة الثالثة منيا القمحخالد مشهور- مستقبل وطنوجيه أباظة- مستقبل وطنمي غيث – مستقلالدائرة الرابعة- أبو كبيرحاتم عبد العزيز- مستقبل وطننبيل عسكر- مستقلالدائرة الخامسة ديرب نجمطلعت السويدي- مستقبل وطنعبد الباقي تركيا – مستقلالدائرة السادسة- فاقوسعلاء عبد النبي- مستقبل وطنعلاء النجار- مستقبل وطنإمام منصور- مستقلالدائرة السابعة- أبو حمادفؤاد أباظة- مستقبل وطنثروت سويلم- مستقبل وطنالدائرة الثامنة – الحسينيةأحمد عبد اللطيف الطحاوي- مستقلالسيد رحمو- مستقبل وطنوأغلق باب التصويت في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية في الداخل لمحافظات القاهرة والغربية ودمياط والدقهلية والشرقية والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء ، والتى أجريت علي مدار يومى الإثنين والثلاثاء.

وينوه موقع تحيا مصر أن هذه المؤشرات ليست رسمية، والهيئة الوطنية للانتخابات هي المنوط بها رسميًا لاعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الثانية في يوم 14 ديسمبر 2020 المقبل، لتنتهى بذلك انتخابات مجلس النواب رسميًا بعد أن تم إعلان نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الاولى من الانتخابات، حيث أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج.