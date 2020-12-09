تحيا مصر ينشر نتيجة جولة الإعادة لانتخابات النواب بمحافظة الغربية

ينشر موقع تحيا مصر نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بمحافظة محافظة الغربية

محافظة الغربية

الدائرة الأولي- أول طنطاعبد المنعم شهاب- مستقبل وطنسمير عيسي- مستقبل وطنغباشي محمد بدوي- مستقبل وطنالدائرة الثانية- كفر الزياتمحمد فايد – مستقلسامح حبيب- مستقبل وطنالدائرة الثالثة-قطورعبدالله الشيخ – مستقلالدائرة الرابعة- أول المحلة الكبريمحمود الشامي – مستقبل وطنأحمد بلال – التجمعالدائرة الخامسة- المحلة الكبريإبراهيم الديب- مصر الحديثهحامد بهجة- مستقبل وطنالدائرة السادسة –سمنودأحمد دراج – مستقلالدائرة السابعة –زفتيمحمد بدراوي- مستقبل وطندكتور مصطفي راغب- مستقبل وطنعامر حامد الشوربجي- مستقبل وطن

وأغلق باب التصويت في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية في الداخل لمحافظات القاهرة والغربية ودمياط والدقهلية والشرقية والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء ، والتى أجريت علي مدار يومى الإثنين والثلاثاء.

وينوه موقع تحيا مصر أن هذه المؤشرات ليست رسمية، والهيئة الوطنية للانتخابات هي المنوط بها رسميًا لاعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الثانية في يوم 14 ديسمبر 2020 المقبل، لتنتهى بذلك انتخابات مجلس النواب رسميًا بعد أن تم إعلان نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الاولى من الانتخابات، حيث أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج.