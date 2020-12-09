تحيا مصر ينشر نتيجة جولة الإعادة لانتخابات النواب بمحافظة المنوفية

ينشر موقع تحيا مصر نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بمحافظة المنوفية

تحيا مصر ينتشر نتيجة جولة الإعادة لانتخابات النواب بمحافظة القاهرة

محافظة المنوفيةالدائرة الأولي – شبين الكومأحمد حجازي- مستقبل وطنهاني خضر- مستقلالدائرة الثانية- قويسناعصمت زايد- مستقلمحمد موسي- مستقل

الدائرة الثالثة- تلا

كريم السادات- مستقبل وطن

علاء جعفر- مستقل

الدائرة الرابعة- أشمون

صابر عبد القوي- مستقبل وطن

عصام ياسين- مستقبل وطن

الدائرة الخامسة- الباجور

د.محمود البرعي- مستقبل وطن

الدائرة السادسة- منوف

أيمن معاذ- مستقبل وطن

أحمد أبو زيد- مستقبل وطن

وأغلق باب التصويت في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية في الداخل لمحافظات القاهرة والغربية ودمياط والدقهلية والشرقية والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء ، والتى أجريت علي مدار يومى الإثنين والثلاثاء.

وينوه موقع تحيا مصر أن هذه المؤشرات ليست رسمية، والهيئة الوطنية للانتخابات هي المنوط بها رسميًا لاعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الثانية في يوم 14 ديسمبر 2020 المقبل، لتنتهى بذلك انتخابات مجلس النواب رسميًا بعد أن تم إعلان نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الاولى من الانتخابات، حيث أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج.