تحيا مصر ينشر نتيجة جولة الإعادة لانتخابات النواب بمحافظة الإسماعيلية

ينشر موقع تحيا مصر نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الإسماعيلية

تحيا مصر ينتشر نتيجة جولة الإعادة لانتخابات النواب بمحافظة القاهرة

محافظة الإسماعيليةالدائرة الأولي- ثان الإسماعيليةأحمد دندش- مستقبل وطنعصام دياب- مستقبل وطنالدائرة الثانية- القنطرة – غربمحمد طلبة- حزب المؤتمرالدائرة الثالثة – القصاصين الجديدةأحمد البعلي- مستقبل وطنسامي سليم- مستقل

وأغلق باب التصويت في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية في الداخل لمحافظات القاهرة والغربية ودمياط والدقهلية والشرقية والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء ، والتى أجريت علي مدار يومى الإثنين والثلاثاء.

وينوه موقع تحيا مصر أن هذه المؤشرات ليست رسمية، والهيئة الوطنية للانتخابات هي المنوط بها رسميًا لاعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الثانية في يوم 14 ديسمبر 2020 المقبل، لتنتهى بذلك انتخابات مجلس النواب رسميًا بعد أن تم إعلان نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الاولى من الانتخابات، حيث أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج.