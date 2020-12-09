طقس اليوم الأربعاء: مائل للدفء نهارا وشديد البرودة ليلا فى بعض المناطق

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الأربعاء، مائلا للدفء نهارا على القاهرة والوجه والبحرى والسواحل الشمالية والرياح معتدلة، ومائلا للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، ودافئا على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وحارا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.





ويسود طقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، فيما تتكون شبورة مائية صباحا على العاصمة والوجه والبحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. ووفقًا لتوقعات خبراء الأرصاد، تشهد بعض المناطق (دمياط - بورسعيد - العريش - رفح) أمطارا خفيفة (30% تقريبا)، ويتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض جوى. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1 متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى

القاهرة 22 13

الإسكندرية 22 13

وادى النطرون 22 13

طنطا 22 13

شبين الكوم 22 14

دمنهور 22 14

بلطيم 22 14

مطروح 19 12

السلوم 20 12

سيوة 22 09

بورسعيد 22 14

دمياط 22 14

الزقازيق 22 13

المنصورة 22 13

الإسماعيلية 22 13

السويس 22 13

العريش 23 12

رفح 22 12

رأس سدر 22 12

نخل 22 06

نويبع 25 16

طابا 24 14

كاترين 18 05

الطور 24 15

شرم الشيخ 26 16

الغردقة 26 15

مرسى علم 25 14

الفيوم 23 11

بنى سويف 23 10

المنيا 24 10

أسيوط 25 10

سوهاج 28 11

قنا 28 11

الأقصر 29 11

أسوان 30 11

إدفو 31 12

أبو سمبل 31 13

الوادى الجديد 28 10

شلاتين 29 18

أبو رماد 28 18

حلايب 27 19

رأس حدربة 27 19

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