الرى: تعميم التحول الرقمى فى كل الإدارات مع الانتقال للعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبحضور الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط والدكتور أيمن السيد رئيس قطاع الرصد والاتصالات لمتابعة الاجراءات التى تتخذها وزارة الموارد المائية والرى فى مجال التحول الرقمى فى ضوء الاستعدادات الجارية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.





وأكد الدكتور عبد العاطى فى بيان اليوم أن تأهيل العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة يأتى فى مقدمة أولويات الوزارة، وأن الوزارة اتخذت بالفعل العديد من الإجراءات فى مجال التحول الرقمى من خلال تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمى بالوزارة، والمشاركة فى البرنامج التدريبى للتحول الرقمى.

وأوضح وزير الموارد المائية والرى أنه جار تنفيذ برنامج تدريبى مكثف وورش عمل متعددة للمستويات الوظيفية المختلفة بالوزارة، مع الأخذ فى الاعتبار الاحتياجات التدريبية والمواقع الوظيفية للمتدربين ، كما تم تدريب عدد من المهندسين على استخدام جهاز GPS والنزول الميدانى بعدد من هندسات الرى للتدريب على تجميع البيانات من المواقع وربطها بقواعد البيانات الجغرافية المتوفرة بقطاع التخطيط.



كما أشار الدكتور عبد العاطى للإمكانيات التدريبية المتميزة التى يمتلكها المركز الإقليمى للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات وما يقدمه من دورات تدريبية متنوعة للسادة العاملين بالوزارة، مع استعداد المركز لتقديم دورات تدريبية لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من مختلف الوزارات وذلك فى ضوء دعم خطط الدولة لتنمية وبناء القدرات للعاملين بالجهاز الإدارى ودعما للجهود المبذولة فى مجال الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

جدير بالذكر أنه وفى ضوء مجهودات الوزارة فى مجال التحول الرقمى، تم تصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال، والحصر المبدئى للوثائق المطلوب رقمنتها وفقا لإرشادات وزارة الاتصالات، وذلك بالتنسيق بين مركز المعلومات الرئيسى بالوزارة وكل قطاعات وهيئات الوزارة، كما تم وبمجهودات مهندسى الوزارة إنشاء بعض التطبيقات الخاصة لتسهيل متابعة العمل داخل الوزارة والجهات التابعة لها مثل تطبيقات "متابعة مشاريع الخطة الاستثمارية، وتطبيق لبيانات المخازن الميكانيكية" وأيضا لمتابعة الشكاوى وطلبات النواب الخاصة بالوزارة و تصميم قاعدة بيانات الأفلام الميكروفيلمية.