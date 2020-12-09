ذكرى وفاة الفقيه المصرى.. عطية صقر عالم لن ينساه المصريون

جدة - نرمين السيد - حصل على جائزة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، ونوط الامتياز من الطبقة الأولى، أحبه الناس واشتهر بلغة تخاطب البسطاء بلغتهم وبحواراته وجدلاته الرصينة مع المفكرين والفقهاء.





رحل عن الدنيا الفقيه عطية صقر، فى مثل هذا اليوم التاسع من شهر ديسمبر، وفى ذكرى الرحيل الرابعة عشر لا زال الناس يتذكرون مشوار صقر الطويل فى خدمة الدين الإسلامى.

جائزة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى سنة 1983م، ونوط الامتياز من الطبقة الأولى سنة 1989.

العالم الأزهرى الأصيل ولد فى 22 نوفمبر 1914، وشغل منصب رئيس لجنة الإفتاء بالأزهر وعضوًا بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعضو سابق فى مجلس الشعب ومجلس الشورى المصرى.

خرج من قرية بهنباى بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية بمصر، بعدما حفظ القرآن الكريم وعمره تسع سنوات، وجوَّده بالأحكام وعمره عشر سنوات، والتحق بالمدرسة الأولية بالقرية، ثم بمعهد الزقازيق الدينى سنة 1928، ليتخرج فى كلية أصول الدين، ويحصل منها على الشهادة العالية سنة 1941، والتحق بتخصص الوعظ، وحصل منه على شهادة العالمية مع إجازة الدعوة والإرشاد سنة 1943 م وكان ترتيبه فيهما الأول.

عين بالأوقاف فور تخرجه إمامًا وخطيبًا ومدرسًا، بمسجد عبد الكريم الأحمدى، بباب الشعرية بالقاهرة، فى 16 من أغسطس سنة 1943، ونقل إلى مسجد الأربعين البحرى بالجيزة (عمار بن ياسر حاليًا) فى فبراير سنة 1944، ثم عين واعظًا بالأزهر سنة 1945 فى طهطا جرجاوية، ثم فى السويس، ثم فى رأس غارب بالبحر الأحمر، ثم فى القاهرة، ورقى إلى مفتش، ثم مراقب عام بالوعظ، حتى أحيل إلى التقاعد فى نوفمبر سنة 1979.

وعمل مترجمًا للغة الفرنسية بمراقبة البحوث والثقافة بالأزهر سنة 1955م، ووكيلًا لإدارة البعوث سنة 1969م، ومدرسًا بالقسم العالى للدراسات الإسلامية والعربية بالأزهر، ومديرًا لمكتب شيخ الأزهر سنة 1970م، وأمينًا مساعدًا لمجمع البحوث الإسلامية.

وبعد التقاعد عمل مستشارًا لوزير الأوقاف، وعضوًا بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعضوًا بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، ورئيسًا للجنة الفتوى، وانتخب عضوًا بمجلس الشعب سنة 1984م، وعين عضوًا بمجلس الشورى سنة 1989م، ومديرًا للمركز الدولى للسُّنَّة والسيرة بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالأوقاف سنة 1991 م.