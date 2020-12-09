صور- اليوم العالمى لمكافحة الفساد.. ماراثون رياضى ببورسعيد بمشاركة المحافظ

جدة - نرمين السيد - شارك عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء وليد مجدى صادق رئيس الرقابة الإدارية ببورسعيد، اليوم الأربعاء، فى ماراثون الدراجات الهوائية والجرى والذى تنظمه محافظة بورسعيد بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، تحت شعار "متحدون على مكافحة الفساد" واحتفالا باليوم العالمى لمكافحة الفساد.





ووفقا لبيان محافظة بورسعيد اليوم، أطلق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إشارة انطلاق المارثون عن طريق الفيديو كونفرانس، ضمن 27 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأشاد محافظ بورسعيد بالدور الهام والفعال لهيئة الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد، وذلك فى ضوء الرؤية والسياسة التى يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى لمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين فى مختلف القطاعات.

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