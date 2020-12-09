14 ديسمبر إعلان نتيجة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب

جدة - نرمين السيد - تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، فى 14 ديسمبر الجارى، نتيجة جولة الإعادة بالمرحلة الثانية، من الانتخابات البرلمانية التى أجريت على مدار يومى 7 و8 ديسمبر فى 13 محافظة، وهى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سنياء.





وتتسلم الهيئة حاليا محاضر فرز أصوات المصريين فى الخارج الذين أدلوا بأصواتهم فى جولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب، لبدء مراجعتها وضمّها إلى نتائج الفرز بالداخل، تمهيداً لإعلان النتيجة بشكل رسمى. وبدأ القضاة المشرفون على اللجان الفرعية أمس عمليات فرز الأصوات عقب انتهاء التصويت فى التاسعة مساء، وإعداد الحصر العددى للأصوات التى أدلى بها الناخبون فى كل لجنة فرعية وما حصل عليه كل مرشح وإرساله إلى اللجان العامة، لمراجعة محاضر الاقتراع والفرز والتدقيق فى النتائج ثم تجميعها وإعداد حصر عددى لمجموع نتائج اللجان الفرعية فى الدائرة الانتخابية الواحدة وإعلان هذا الحصر ثم إرساله إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

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