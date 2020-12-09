عاجل.. السيسى يستقبل وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى بباريس

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى هنأ الرئيس على أداء الاقتصاد المصرى اللافت، خلال العام الحالى، وما حققه من معدلات نمو ومؤشرات إيجابية منفردة فى المنطقة، ما يؤكد السياسات الاقتصادية والمالية الناجحة المتبعة من قبل الدولة المصرية تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسى، بالإضافة إلى محورية الدور المصرى الفاعل والمؤثر فى إرساء دعائم الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، ما يرسخ حرص فرنسا على تعظيم التعاون مع الحكومة المصرية فى مختلف المجالات.
وأكد الرئيس أولوية ملف التعاون الاقتصادى بين مصر وفرنسا، معرباً عن التطلع لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك فى هذا الصدد، خاصةً على صعيد توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والخبرات الفرنسية العريقة، واستغلال الفرص الواعدة التى تتيحها المشروعات الكبرى فى مصر والتحسن فى المناخ الاستثمارى، وشبكة البنية التحتية الحديثة.
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