إنفوجراف- اليوم العالمى لمكافحة الفساد.. منافذ تقديم شكوى للرقابة الإدارية

جدة - نرمين السيد - تمارس هيئة الرقابة الإدارية مهامها طبقاً للقانون رقم 54 لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم 207 لسنة 2017، و​لها حق الاطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات بالجهات وترفع تقاريرها بنتيجة تحرياتها وأبحاثها ومقترحاتها لرئيس الوزراء، الوزراء والمحافظين وكذا جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يرونه بشأنها.





والإنفوجراف التالى يوضح منافذ تقديم الشكاوى لهيئة الرقابة الإدارية. وكانت الهيئة بدأت كقسم للرقابة يتبع النيابة الإدارية عام 1958 وأصبحت هيئة مستقلة طبقاً للقانون رقم 54 لسنة 1964 وصدر قرار بتجميد نشاطها عام 1980 ثم أعـيد تشكيلها عام 1982 لممارسة اختصاصاتها، وعدلت بعض اختصاصاتها مؤخرا وفق القانون رقم 207 لسنة 2017.

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