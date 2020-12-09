صور.. أشرف عطية يفتتح عددا من المواقع الخدمية بالرديسية فى أسوان

جدة - نرمين السيد - افتتح أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، عددا من المواقع الخدمية بمدينة الرديسية قبلى، إذ افتتح مقر الوحدة المحلية الجديد والذى تم إنشاؤه على مساحة 2500 م2 بتكلفة 10 ملايين جنيه بمبنى مكون من أرضى وطابقين ليضم جميع الإدارات الإدارية والفنية والهندسية.





كما شاهد أشرف عطية المبنى الجديد لمركز التطوير التكنولوجى والذى يأتى ضمن جهود المحافظة لتحقيق التحول الرقمى إذ تصل مساحته لـ 100 م2 وتكلفته إلى 2 مليون جنيه بخلاف تكلفة أجهزة الحاسب الآلى والتجهيزات والشبكات الرقمية.



وخلال الجولة زار أشرف عطية المدرسة اليابانية والتى تم إنشاؤها بتكلفة 25 مليون جنيه وتقع على مساحة 9 ألاف م2 لتضم 22 فصلا دراسيا تشمل المراحل التعليمية المختلفة بدءاً من رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة، علاوة على قاعات الأنشطة والمجالات المتعددة إذ تضم حاليا 181 طالب وطالبة بمرحلتى رياض الأطفال والابتدائى.



كما زار محافظ أسوان مواقع خدمية أخرى تم إنشاؤها بالجهود الذاتية شملت مشروع إنشاء مركز الفيروسات الكبدية على مساحة 500 م2 ومكون من أرضى و3 أدوار بتكلفة 10 ملايين جنيه تشمل الإنشاءات وأجهزة طبية حديثة، بجانب متابعة العمل بمركز الغسيل الكلوى والذى تم إنشاؤه بتكلفة 12 مليون جنيه ويضم 32 ماكينة غسيل كلوى، بينما تفقد أيضا مدرسة التمريض والتى تقع على مساحة 2000 م2 وتم إنشاؤها بتكلفة مليون جنيه لتستوعب 148 طالب وطالبة موزعين على 6 فصول دراسية.

وأشاد المحافظ بالدور الرائد للمجتمع المدنى والقطاع الأهلى فى العديد من مدن وقرى أسوان لمساندة الجهود الحكومية من أجل تحسين معيشة المواطن الأسوانى.



وعقب ذلك تابع أشرف عطية ميدانيا الأعمال الجارية لإنشاء الوحدة الصحية الجديدة بالرديسية على مساحة 2000 م2، وبتكلفة ٢٢ مليون جنيه إذ وصلت نسبة التنفيذ فيها إلى ٤٠ % لتعمل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ، فيما أختتم محافظ أسوان جولته بتفقد سير العمل بمشروع إنشاء محطة المعالجة الثلاثية بطاقة 8 آلاف م3 / يوم وذلك ضمن مشروع الصرف الصحى للرديسية بتكلفة 200 مليون جنيه شاملة ٤ محطات للمعالجة والرفع، وأكثر من ٥٠ كم من خطوط وشبكات الطرد والانحدار والوصلات المنزلية لتخدم حوالى ١٤ ألف نسمة من سكان مدينة الرديسية وقرى "خور الزق والرتاج والمليكية".