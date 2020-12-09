الرئيس السيسي يستقبل وزير الاقتصاد الفرنسي بباريس

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الأربعاء، بمقر إقامته في باريس، برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي بأن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي عبر عن تهنئته للسيد الرئيس على أداء الاقتصاد المصري اللافت خلال العام الحالي وما حققه من معدلات نمو ومؤشرات إيجابية منفردة في المنطقة، وهو الأمر الذي يدل على السياسات الاقتصادية والمالية الناجحة المتبعة من قبل الدولة المصرية تحت القيادة الحكيمة للرئيس.

ولفت إلى محورية الدور المصري الفاعل والمؤثر في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، وهو ما يرسخ حرص فرنسا على تعظيم التعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات.

من جانبه، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أولوية ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، معرباً سيادته عن التطلع لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك في هذا الصدد، خاصةً على صعيد توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والخبرات الفرنسية العريقة، وكذلك استغلال الفرص الواعدة التى تتيحها المشروعات الكبرى في مصر والتحسن في المناخ الاستثماري، وكذا شبكة البنية التحتية الحديثة.