بحثا أوجه دعم مصر لتطوير قطاع الكهرباء.. سفيرنا يلتقي وزير الطاقة اليمني

التقى السفير أحمد فاروق، سفير جمهورية مصر العربية غير المقيم لدى الجمهورية اليمنية الشقيقة، بوزير الكهرباء والطاقة اليمني محمد عبد الله العناني، حيث بحثا مجالات التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء، وأوجه الدعم الذي يمكن أن تقدمه مصر لليمن للمساعدة على تطوير هذا القطاع الحيوي.

ومن جانبه، وجه وزير الكهرباء والطاقة اليمني الشكر لمصر على ما قدمته من دورات تدريبية عبر الانترنت للكوادر اليمنية خلال الشهرين الماضيين استفاد منها 167 متدربًا من العاملين بالمؤسسة العامة للكهرباء، فيما أكد السفير المصري على ثبات موقف مصر الداعم لليمن في مختلف المجالات وفي مقدمتها قطاع الكهرباء.

وتقدم السلطات المصرية تسهيلات للجالية اليمنية في البلاد، من ضمنها منح الإقامة المجانية لمدة 6 أشهر، ويتوزع اليمنيون على مدن أهمها القاهرة والإسكندرية وأسيوط والمنصورة بمحافظة الدقهلية، كما أنهم يتوزعون في أحياء القاهرة، حسب مستواهم المادي، فالأسر الميسورة تسكن في الرحاب والشيخ زايد والتجمع، والأسر المتوسطة تسكن في أحياء مثل الزمالك ومدينة نصر ومصر الجديدة والمهندسين والسادس من أكتوبر، بينما تسكن الأسر الأقل دخلا في أحياء مثل فيصل والأهرام والدقي وأرض اللواء والمنيل، وقد غلب على بعض الأحياء الطابع اليمني بمطاعمها ومقاهيها، وأحيانا حتى بالزي اليمني.

ويشكل الطلاب نسبة كبيرة من أبناء الجالية اليمنية في مصر، ويتوزع الطلاب في مرحلة التعليم الجامعي بين برامج التبادل الثقافي بين مصر واليمن، أي المبتعثين رسميا من قبل الحكومة اليمنية، وطلاب المنح الخاصة التي تمولها جمعيات خيرية يمنية أسستها عائلات كبرى، مثل عائلة هائل سعيد أنعم، بينما يدرس العدد الأكبر من الطلاب على نفقتهم الخاصة، ويمثلون نحو 60 إلى 70 في المائة من إجمالي عدد الطلاب الدارسين في مصر.