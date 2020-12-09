نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق الملتقى العاشر للأثريين المصريين السبت المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن اتحاد الاثريين المصريين عن انطلاق ملتقي الأثريين العاشر لعام 2020 والذي سيكرم فيه الطلاب المشاركين في برنامج علوم المتحف المصري لهذا العام وعدد من علماء الآثار والعاملين بوزارة السياحة والآثار وأساتذة الجامعات.

وتنعقد أولى فعاليات الملتقي يوم السبت 12 ديسمبر في مقر متحف الطفل في مصر الجديدة، حيث ستبدأ الاحتفالية بكلمة للدكتور أسامة عبد الوارث مدير عام متحف الطفل وعضو المجلس التنفيذي للمجلس الدولي للمتاحف، ثم كلمة للمتحدث باسم اتحاد الأثريين الدكتور أيمن وزيري نائب رئيس الاتحاد وممثل المؤسسيين.

وقال أحمد فتحي مدير اتحاد الأثريين المصريين إن الفعالية ستتضمن عدد من الفقرات منها جولة بالمتحف للتعريف به، وعرض فيلم عن أنشطة وإنجازات الاتحاد على مدار سنوات، ثم فقرة التكريمات.

وتابع فتحي أن اليوم الأول للملتقى سيتضمن تكريم الأساتذة المدربين والمحاضرين للطلاب متخصصي التاريخ والآثار، وكذلك تكريم الطلاب المتميزين من المشاركين في برنامج المتحف المصري للعلوم 2020، في حين سيكون اليوم الثاني للملتقى يوم 26 ديسمبر سيُكرم فيه الأساتذة في علم الآثار وعدد من قيادات وزارة السياحة والآثار.