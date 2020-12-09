صور.. ماراثون رياضى فى الإسكندرية احتفالا باليوم العالمى لمكافحة الفساد

جدة - نرمين السيد - أطلق محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، يرافقه اللواء وليد السعيد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، إشارة بدء ماراثون الدراجات، تحت شعار "متحدون على مكافحة الفساد".





وقال الشريف، أن الماراثون يهدف لتوعية المواطن السكندرى بتأثير الفساد على المجتمع والدولة، لافتا إلى أن الموظف الفاسد هو الذى يتربح شخصيا من خلال عمله- بحسب قوله.

وأشار محافظ الإسكندرية فى كلمته خلال الماراثون الذى حضرته الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أن الفساد ظاهرة عالمية، موجود فى أغلب المجتمعات المتقدمة منها والنامية، ولكنه يشكل مشكلة أكبر فى العالم الثالث.

وأضاف المحافظ أن الفساد يؤثر تأثيرا كبيرا على التنمية الاقتصادية للدولة، قائلا: "مصر استطاعت خلال الـ 6 سنوات الأخيرة من خلال هيئة الرقابة الإدارية بتوجيه ضربات قاسية للفاسدين"، مختتما حديثه قائلا "جميعنا متحدون ومتكاتفون ضد الفساد".



ويقام الماراثون فى التاسع من ديسمبر من كل عام بجميع محافظات مصر، وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمى لمكافحة الفساد 2020، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية.