الأنبا تادرس ينعى مطران بورسعيد للروم الأرثوذكس

جدة - نرمين السيد - تقدم الأنبا تادرس، مطران إيبارشية بورسعيد وتوابعها، بالأصالة عن نفسه والآباء الكهنة والشمامسة والخدام والمكرسات وشعب الإيبارشية، بخالص التعازى لقداسة البابا ثيودورس الثانى بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس، وشعب الروم الأرثوذكس فى نياحة المطران نيفون مطران بورسعيد وتوابعها للروم الأرثوذكس.





وقال الأنبا تادرس: "طالبين عزاءً سمائيًا لقداسته وأسرته ولكل أبنائه ومحبيه، راجين من الله نياحا لروحه الطاهرة". ومن المقرر أن تقام صلوات جنازة الأنبا نيفون يوم الجمعة بدير مارجرجس بمصر القديمة.

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