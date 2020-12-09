صور.. 300 متسابق يحتفلون باليوم العالمى لمكافحة الفساد فى الفيوم

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انطلق الماراثون من أمام مقر مكتب هيئة الرقابة الإدارية بمدينة الفيوم وصولاً إلى قرية منشأة عبدالله ثم العودة لمكان الانطلاق.
وعلى هامش الاحتفال، ألقى محافظ الفيوم كلمة نقل خلالها التهنئة لمسؤولى الرقابة الإدارية وجموع الشعب المصرى بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد، وهو الموافق 9 ديسمبر من كل عام، موضحا أن ما حدث خلال الـ 6 سنوات الماضية من ضبط لمعاقل فساد قوية داخل الجهاز الإدارى وخارجه يدل على أن القيادة السياسية للدولة بكل أجهزتها وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية هدفها الأول ضبط وانتظام العمل والحفاظ على المال العام.
وأشار المحافظ خلال كلمته إلى المهارات العالية لضباط وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية، لاتخاذ إجراءات استباقية لتجنب الإشكاليات أو الفساد، فضلاً عن التدريب المستمر للعاملين بأجهزة الدولة على إجراءات مكافحة الفساد بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية.
وفى نهاية الاحتفال، كرم محافظ الفيوم الفائزين بماراثون الدرجات، وتسليمهم شهادات التقدير والميداليات التذكارية.
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