صور.. 300 متسابق يحتفلون باليوم العالمى لمكافحة الفساد فى الفيوم

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، صباح اليوم الأربعاء، يرافقه رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ماراثون الدراجات بمشاركة 300 متسابق من الشباب والفتيات، ضمن فعاليات اليوم العالمى لمكافحة الفساد "متحدون على مكافحة الفساد"، والذى تنظمة هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، وجامعة الفيوم، وبحضور أعضاء هيئة الرقابة الادارية بالفيوم، والدكتور أحمد حسنى مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.





انطلق الماراثون من أمام مقر مكتب هيئة الرقابة الإدارية بمدينة الفيوم وصولاً إلى قرية منشأة عبدالله ثم العودة لمكان الانطلاق.

وعلى هامش الاحتفال، ألقى محافظ الفيوم كلمة نقل خلالها التهنئة لمسؤولى الرقابة الإدارية وجموع الشعب المصرى بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد، وهو الموافق 9 ديسمبر من كل عام، موضحا أن ما حدث خلال الـ 6 سنوات الماضية من ضبط لمعاقل فساد قوية داخل الجهاز الإدارى وخارجه يدل على أن القيادة السياسية للدولة بكل أجهزتها وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية هدفها الأول ضبط وانتظام العمل والحفاظ على المال العام.

وأشار المحافظ خلال كلمته إلى المهارات العالية لضباط وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية، لاتخاذ إجراءات استباقية لتجنب الإشكاليات أو الفساد، فضلاً عن التدريب المستمر للعاملين بأجهزة الدولة على إجراءات مكافحة الفساد بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية.

وفى نهاية الاحتفال، كرم محافظ الفيوم الفائزين بماراثون الدرجات، وتسليمهم شهادات التقدير والميداليات التذكارية.

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