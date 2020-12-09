عاجل.. السيسى يلتقى رئيس نافال جروب الفرنسية لبناء السفن والقطع البحرية

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم الأربعاء، بمقر إقامته فى باريس، بيير إيمريك بوميلييه، رئيس مجلس إدارة شركة "نافال جروب" الفرنسية المتخصصة فى مجال الدفاع البحرى وبناء السفن والقطع البحرية العسكرية.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس التنفيذى لشركة نافال، أكد حرص الشركة على تطوير تعاونها مع مصر، باعتبارها أحد أهم شركائها على مستوى العالم، مع الاستمرار فى التباحث بين الجانبين حول آفاق التعاون المستقبلى، تدعيماً لقدرات مصر فى هذا الإطار، مشيدًا بالقدرات الفنية العالية لأفراد القوات البحرية المصرية وتمكنهم من تشغيل الوحدات البحرية المتقدمة تكنولوجياً التى تنتجها الشركة فى وقت قياسى وبكفاءة عالية. وأعرب الرئيس عن تقدير مصر للتعاون القائم مع شركة نافال، مؤكداً ما تمثله القطع العسكرية التى تنتجها الشركة الفرنسية من إضافة لعملية تطوير وتحديث أسطول القوات البحرية المصرية.

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