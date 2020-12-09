لو ناوى تسافر المالديف.. تعرف على الاشتراطات الصحية المطلوبة لدخولها

أعادت وزارة الخارجية نشر الاشتراطات الصحية التي أعلنتها وزارة الصحة والسلطات في جزر المالديف لاستقبال السائحين القادمين للبلاد أو الراغبين في السفر إلى هناك.

وطالبت وزارة الخارجية المواطنين المصريين الراغبين في السفر إلى جمهورية المالديف بغرض السياحة أو الزيارة، بالاطلاع على الملف المتضمن في الرابط التالي بدقة للتعرف على الإجراءات الصحية والوقائية المستجدة التي ينبغي الالتزام بها وفقًا لتعليمات السلطات المالديفية.

وقالت وزارة الصحة بجزر المالديف إنه قد تمت إعادة فتح زيارة جزر المالديف عبر الحدود في 15 يونيو 2020 وتزايدت الرحلات السياحية تدريجيًا. ومنذ ذلك الحين تم تنفيذ العديد من تدابير الصحة العامة في قطاع السياحة. ويعد الامتثال الصارم لهذه الإجراءات في غاية الأهمية لضمان سلامة السياح والموظفين العاملين في الصناعة خلال جائحة COVID-19. وتابعت الوزارة أنه ومن المعروف أن الأشخاص المصابين بفيروس COVID-19 ينتقلون بالفيروس دون تطور الأعراض، حيث يمكن أن ينقل العدوى الفيروسية التي قد تظهر على الناس. كما أن الاختبارات التشخيصية المتاحة مثل RT-PCR والاختبارات المستندة إلى الأجسام المضادة للتحفيز تساعد في إمكانية التشخيص الطرفي لعدوى COVID-19. إلا أنه لا يوجد حاليًا أي نتيجة حاسمة في حماية الأشخاص الذين تم شفاؤهم من COVID-19 ولديهم أجسام مضادة من عدوى ثانية. ومن ثم ، يجب تنفيذ تدابير الصحة العامة والحفاظ عليها للحد من انتشار عدوى COVID-19. وأضافت الوزارة أن هذه الوثيقة تقدم إرشادات حول تدابير الصحة العامة للحد من مخاطر انتقال COVID-19 في قطاع السياحة. كما ستتم مراجعة الدليل الإرشادي بشكل دوري وفقًا لاتجاهات الوباء ووفقًا للتوصيات والتحديثات الجديدة.

وجاءت المتطلبات الإلزامية للسائحين لدخول البلاد أثناء جائحة COVID-19 كما يلي: * يجب أن يكون لدى جميع السياح حجز مؤكد في منشأة سياحية مسجلة. * يُطلب من جميع السياح الحصول على نتيجة سلبية لاختبار الحمض النووي (اختبار PCR) لـ COVID-19 قبل الدخول إلى البلاد. تتعلق المتطلبات التالية باختبار PCR قبل الوصول *يجب أن تؤخذ عينة اختبار PCR قبل 72 ساعة على الأقل من الوقت المحدد للمغادرة من أول ميناء للركاب في الطريق إلى جزر المالديف. * إعفاء الأطفال أدنى من متطلبات اختبار COVID-19. * يجب أن ينص المستند الذي يحتوي على نتيجة اختبار PCR على ما يلي: اسم المسافر (الاسم كجواز سفر) رقم جواز السفر / رقم الهوية الوطنية اسم وعنوان مختبر الاختبار تم تحديد نوع الاختبار باعتباره اختبار PCR تاريخ ووقت أخذ العينات كما يجب تقديم نتيجة اختبار PCR من خلال بوابة https://imuga.immigration.gov.mv في غضون 24 ساعة قبل المغادرة إلى جزر المالديف. بالإضافة إلى ذلك ، يجب تقديم نتيجة المختبر في شكل ورقي أو إلكتروني أثناء تسجيل الوصول لشركة الطيران. كما أن هناك قيود إلزامية على السفر داخل جزر المالديف للسياح خلال جائحة COVID-19. يجب على السياح مراعاة تدابير HPA الحالية بشأن القيود المفروضة على السفر بين الجزر. يجب أن تستمر وزارة السياحة في تحديث المنشآت السياحية والسفر فيما يتعلق بقيود السفر هذه.

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