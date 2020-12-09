مطار القاهرة: وصول وسفر 19 ألف راكب اليوم على متن 177 رحلة جوية

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم، الأربعاء، 89 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 9 آلاف راكب، كما يغادر المطار 88 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل على متنها حوالي 10 آلاف راكب.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد خلال الـ 24 ساعة مغادرة ووصول حوالي 19 ألف راكب على متن 177 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.