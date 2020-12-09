السياحة والآثار تنظم ندوة لممثلي الهيئات الإقليمية للتنشيط

نظمت وزارة السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، ندوة لممثلي الهيئات الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظات، وذلك لتسليط الضوء على أهميتها ومعرفة طبيعة عملها ومناقشة عدد من الموضوعات.

يأتي تنظيم هذه الندوة في إطار حرص الوزارة على التكامل والتنسيق الدائم بينها وبين جميع الجهات الحكومية بما يعزز من فرص تحقيق الأهداف المشتركة.

حضر الندوة السيدة سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة، والسيد أحمد علي الشاعر مدير عام العلاقات العامة بالوزارة، وعدد من قيادات الوزارة.

وقد لاقت الندوة إقبالا كبيرا من جانب المحافظات السياحية، حيث حضرها ممثلين عن ١٥ محافظة، استعرض خلالها السيد أحمد رحيمة معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية طبيعة الهيئات الإقليمية وأهدافها واختصاصاتها، ولمحة عن أبرز الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية التي تعمل الوزارة على تنفيذها خلال الوقت الحالى في هذا الشأن.

ومن جانبهم، أشار ممثلو الهيئات الإقليمية بالمحافظات إلى أبرز أنشطة الهيئات خلال الفترات السابقة، مع طرح العقبات التي تعرقل سير العمل بها.

و في نهاية الندوة تم الاتفاق على وضع آلية للعمل خلال الفترة المقبلة، بالإضافة الى عقد اجتماعات دورية عبر تطبيق الزووم واجتماع شهري في محافظة سياحية بالتناوب وذلك لمتابعة مسار خطة العمل وعرض اية مشكلات وحلها.

يذكر أن شارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في المؤتمر الذي نظمته دولة أسبانيا بالتعاون مع المجلس الدولي للسياحة والسفر (WTTC) ومنظمة السياحة العالمية، عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة كيفية استئناف الحركة السياحية علي مستوي العالم ودعم تعافي القطاع السياحي بعد أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وشهد المؤتمر مشاركة رئيس وزراء دولة أسبانيا وعدد من وزراء السياحة في العالم منهم وزراء كل من إسبانيا والبرتغال وانجلترا، بالإضافة الى ممثلي كبرى منظمي الرحلات والشركات العاملة في المجال السياحي، ومسئولي منظمة السياحة العالمية، والمجلس الدولي للسياحة والسفر، ومنظمة الآياتا.