الطقس مضطرب.. موجة أمطار جديدة وعواصف ترابية على البلاد خلال الـ 72 ساعة القادمة

تواصل الأحوال الجوية الغير مستقرة تأثيرها على البلاد، خلال الأيام القادمة، حيث يكون هناك موجة أمطار جديدة تضرب معظم أنحاء الجمهورية مطلع الأسبوع القادم، رغم ذلك يكون هناك ارتفاع ملحوظ في معدل درجات الحرارة على مختلف الأنحاء، وذلك حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية لطقس الـ 72 ساعة القادمة.

طقس غدا الخميس

يكون الطقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري نهارا بارد ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، بينما يبقى مائل للدفء نهارا على السواحل الشمالية يصاحبه أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق والرياح تنشط أقصى الغرب مثيرة للرمال والأتربة.

ويبقى الطقس ما بين الدافئ والمائل للدفء نهارا على شمال وجنوب الصعيد يكون شديدة البرودة ليلا والرياح معتدلة.

الجمعة 11 ديسمبر

طقس دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحري بارد ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق والرياح معتدلة.

ويبقى الطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة.

أما محافظات الصعيد، يكون مائل للحرارة شمالا وحار جنوبا خلال ساعات النهار وشديد البرودة ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

السبت 12 ديسمبر

يبقى الطقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى بارد ليلا، ويكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدة مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، يصاحب ذلك نشاط للرياح أقصى الغرب مثيرة للرمال والأتربة.

ويبقى الطقس ما بين الحار ومائل للحرارة على محافظات الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وحول معدل درجات الحرارة المتوقع خلال هذه الفترة، يكون على القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى والصغرى 13، السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 15، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 27 للعظمى و15 للصغرى، شمال الصعيد 28 للعظمى والصغرى 10، جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 11.