الأنبا صليب يمنح 4 كهنة بإيبارشية ميت غمر درجة القمصية

صلى نيافة الأنبا صليب اسقف إيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، القداس الإلهي مع الآباء كهنة الإيبارشية، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته أربعة منهم في رتبة القمصية.

والقمامصة الجدد هم: القمص إسحق إبراهيم كاهن كنيسة السيدة العذراء بكفر عطالله، و القمص سوريال لبيب كاهن كنيسة السيدة العذراء بكفر داود مطر، والقمص توماس كمال الدين كاهن كنيسة السيدة العذراء بكفر ميت يعيش، والقمص غبريال ظريف كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بديرب نجم.

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وعقب القداس الإلهي اجتمع نيافة الأنبا صليب بالآباء كهنة الإيبارشية لاتخاذ قرار بشأن ترتيب الخدمة بالإيبارشية خلال الفترة المقبلة في ظل انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تصريح خاص اليوم لموقع دوت الخليج الإخباري إن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية سوف يلقى عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء كما هو معتاد، لافتا إلى أن العظة الأسبوعية ستكون من المقر البابوي.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس الثاني سوف تعقد بالمقر البابوي بالأنبا رويس بالعباسية دون حضور شعبي نظرا للإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أنه سيتم نقل العظة الأسبوعية مساء اليوم عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة coc التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والتى أطلقها قداسة البابا تواضروس الثاني مؤخرا.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء الأحد الماضي تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات والأنشطة الخدمية إلى جانب تعليق خدمة القداسات تمامًا ويمكن لكهنة كل كنيسة إقامة قداس واحد فقط أسبوعيًا بمشاركة ما لا يزيد عن خمسة شمامسة، اعتبارًا من يوم الاثنين ٧ ديسمبر ٢٠٢٠ ولمدة شهر.

وذكر بيان صادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني أنه في إطار متابعة تطورات الوضع الصحي، وتطورات انتشار فيروس كورونا المستجد، وتجنبًا للتجمعات، حمايةً لأبنائنا وللمجتمع ، وبعد تزايد أعداد الإصابات والمنتقلين من الأحباء الآباء الكهنة والشعب تقرر العمل بما يلي بكنائس القاهرة والإسكندرية ، حيث تقرر أيضا تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكافة الأنشطة الخدمية.