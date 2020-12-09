الأنبا إسحق يدشن مذابح كنيسة القديسين بقرية كوم غريب بمدينة طما

دشن نيافة الأنبا إسحق أسقف طما، المذبح البحري والمعمودية بكنيسة القديسين بقرية كوم غريب التابعة لإيبارشية طما، وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

تمت صلوات التدشين بحسب الترتيب الطقسي قبل بدء القداس، حيث تم تدشين المذبح البحري على اسم القديس يوسف البار، والمعمودية المقدسة علي اسم القديس يوحنا المعمدان.

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شمل التدشين أيضًا أيقونة العماد، وكذلك عددًا من أواني الخدمة، تلته صلاة القداس الإلهي بمشاركة الآباء الكهنة والشمامسة وعدد من أفراد الشعب، وفي القداس ذاته تمت عقب صلاة الصلح، رسامة ١٨٠ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل).

كان نيافة الأنبا صليب أسقف إيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، قد صلي القداس الإلهي مع الآباء كهنة الإيبارشية، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته أربعة منهم في رتبة القمصية.

والقمامصة الجدد هم: القمص إسحق إبراهيم كاهن كنيسة السيدة العذراء بكفر عطالله، و القمص سوريال لبيب كاهن كنيسة السيدة العذراء بكفر داود مطر، والقمص توماس كمال الدين كاهن كنيسة السيدة العذراء بكفر ميت يعيش، والقمص غبريال ظريف كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بديرب نجم.

وعقب القداس الإلهي اجتمع نيافة الأنبا صليب بالآباء كهنة الإيبارشية لاتخاذ قرار بشأن ترتيب الخدمة بالإيبارشية خلال الفترة المقبلة في ظل انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تصريح خاص اليوم لموقع دوت الخليج الإخباري إن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية سوف يلقى عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء كما هو معتاد، لافتا إلى أن العظة الأسبوعية ستكون من المقر البابوي.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس الثاني سوف تعقد بالمقر البابوي بالأنبا رويس بالعباسية دون حضور شعبي نظرا للإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أنه سيتم نقل العظة الأسبوعية مساء اليوم عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة coc التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والتى أطلقها قداسة البابا تواضروس الثاني مؤخرا.