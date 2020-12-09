"لتنشيط السياحة الإقليلمة" ندوة لممثلي الأنشطة السياحية بالمحافظات

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أحمد جودة - القاهرة - نظمت وزارة السياحة والآثار، بمقرها في الزمالك، ندوة لممثلي الهيئات الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظات، لتسليط الضوء على أهميتها ومعرفة طبيعة عملها ومناقشة عدد من الموضوعات.

يأتي تنظيم هذه الندوة في إطار التكامل والتنسيق الدائم بين الوزارة وجميع الجهات الحكومية بما يعزز من فرص تحقيق الأهداف المشتركة.

حضر الندوة سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة، والسيد أحمد علي الشاعر مدير عام العلاقات العامة بالوزارة، وعدد من قيادات الوزارة.

ولاقت الندوة إقبالًا كبيرًا من جانب المحافظات السياحية، حيث حضرها ممثلين عن ١٥ محافظة، استعرض خلالها أحمد رحيمة معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية طبيعة الهيئات الإقليمية وأهدافها واختصاصاتها، ولمحة عن أبرز الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية التي تعمل الوزارة على تنفيذها خلال الوقت الحالى في هذا الشأن.

ومن ناحيتهم، أشار ممثلو الهيئات الإقليمية بالمحافظات إلى أبرز أنشطة الهيئات خلال الفترات السابقة، مع طرح العقبات التي تعرقل سير العمل بها.

وفي نهاية الندوة تم الاتفاق على وضع آلية للعمل خلال الفترة المقبلة، بالإضافة الى عقد اجتماعات دورية عبر تطبيق الزووم واجتماع شهري في محافظة سياحية بالتناوب وذلك لمتابعة مسار خطة العمل وعرض اية مشكلات وحلها.