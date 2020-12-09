نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تزامنا مع الموجة الثانية لكورونا.. لجنة للمرور على مستشفيات العزل بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شكلت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، لجنة مخصصة للمرور اليومي على مستشفيات العزل ومتابعة حالة التعقيم والتطهير ومدى توافر الأدوية وبروتوكولات العلاج ومدى انتظام الأطقم الطبية بهذه المستشفيات.

ويأتي ذلك، في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية، لمجابهة ومنع انتشار العدوى، جراء التحذيرات من الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وشددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على أعضاء هذه اللجنة، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، خلال المرور، حفاظا على صحتهم وسلامتهم وإعداد تقرير يومي بكل ما تتخذه اللجنة من ملاحظات، وعرض ذلك عليها.