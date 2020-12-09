انتهت أمس منافسات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك في المجموعات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة.
وكانت أبرز نتائج أمس فوز يوفينتوس العريض على برشلونة بنتيجة 3-0، وخسارة مانشستر يونايتد من لايبزيج 3-2، ليودع دوري الأبطال من دور المجموعات.
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وبتلك النتائج يكون قد صعد لدور ال16 كل من بايرن ميونخ من المجموعة الأولى، مانشستر سيتي وبورتو من المجموعة الثانية، ليفربول من المجموعة الرابعة، تشيلسي وأشبيلية من المجموعة الخامسة، بوروسيا دورتموند ولاتسيو من المجموعة السادسة، يوفينتوس وبرشلونة من المجموعة السابعة، لايبزيج وباريس سان جيرمان من المجموعة الثامنة.
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وكذلك يكون قد تحدد معظم الفرق الصاعدة من دور المجموعات، ليتحدد البقية خلال مواجهات اليوم للمجموعات الأربعة الأولى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على الصاعدين لدور الـ 16 حتى الآن .. ومانشستر يونايتد أبرز الراحلين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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