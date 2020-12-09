تعرف على الصاعدين لدور الـ 16 حتى الآن .. ومانشستر يونايتد أبرز الراحلين

انتهت أمس منافسات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك في المجموعات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة.

وكانت أبرز نتائج أمس فوز يوفينتوس العريض على برشلونة بنتيجة 3-0، وخسارة مانشستر يونايتد من لايبزيج 3-2، ليودع دوري الأبطال من دور المجموعات.

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وبتلك النتائج يكون قد صعد لدور ال16 كل من بايرن ميونخ من المجموعة الأولى، مانشستر سيتي وبورتو من المجموعة الثانية، ليفربول من المجموعة الرابعة، تشيلسي وأشبيلية من المجموعة الخامسة، بوروسيا دورتموند ولاتسيو من المجموعة السادسة، يوفينتوس وبرشلونة من المجموعة السابعة، لايبزيج وباريس سان جيرمان من المجموعة الثامنة.

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