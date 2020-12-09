السيسى يلتقى رئيس شركة "نافال" الفرنسية لبناء السفن والقطع البحرية العسكرية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمقر إقامته في باريس، "بيير إيمريك بوميلييه"، رئيس مجلس إدارة شركة "نافال جروب" الفرنسية، المتخصصة في مجال الدفاع البحري وبناء السفن والقطع البحرية العسكرية.
وأشاد رئيس "نافال" بالقدرات الفنية العالية لأفراد القوات البحرية المصرية، وتمكنهم من تشغيل الوحدات البحرية المتقدمة تكنولوجياً التي تنتجها الشركة في وقت قياسي وبكفاءة عالية.
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وأعرب الرئيس السيسى عن تقدير مصر للتعاون القائم مع شركة "نافال"، مؤكدا ما تُمثله القطع العسكرية التي تنتجها الشركة الفرنسية من إضافة لعملية تطوير وتحديث أسطول القوات البحرية المصرية.
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