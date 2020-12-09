تعرف على أهم مباريات اليوم .. الأمل الأخير لريال مدريد

مدحت العدل: ترشحي بانتخابات نادي الزمالك وارد تستمر اليوم منافست الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2020-2021، وذلك للمجموعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة. تستمر اليوم منافست الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2020-2021، وذلك للمجموعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة. وبالرغم من تحديد معظم الصاعدين لدور الـ 16 إلا أن مازال هناك فرق لم تحسم موقفها، أبرزها ريال مدريد صاحب الـ7 نقاط محتلا المركز الثالث بمجموعته، في موقف لا يليق بصاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، مما يجعل أي نتيجة له خلاف الفوز اليوم تعني توديعه للبطولة. اقرأ أيضا: تعرف على الصاعدين لدور الـ 16 حتى الآن .. ومانشستر يونايتد أبرز الراحلين

مانشتر سيتي X أولمبيك مارسيليا 10:00 مساءا

إنتر ميلان X شاختار دونتسك 10:00 مساءا

بايرن ميونخ X لوكوموتيف موسكو 10:00 مساءا



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