زكريا محي الدين: لقاء السيسي برئيس إيرباص دفعة للتعاون في صناعة الطيران

أكد النائب محمد زكريا محي الدين، عضو مجلس النواب، على أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برئيس مجموعة "إيرباص" العالمية، أثناء زيارته الرسمية في فرنسا، تحمل الكثير من الرسائل الهامة في هذا التوقيت، واصفًا هذا اللقاء بـ"الممتاز"، خاصة وأنه سينعكس بالإيجاب خلال الفترة المُقبلة على صناعة الطيران المدني والعسكري بشكل واضح.
وقال النائب، خلال البيان الصادر له، إن الصناعة المصرية بشكل عام شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، بعدما كانت تشهد تراجع ملحوظ بشهادة التقارير الدولية، ولكن يأتي ذلك بفضل دعم القيادة السياسية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة والحكومة لقطاع الصناعة للعبور كافة الأزمات التى هزت عرش الصناعة بنجاح وإلى بر الأمان.
وأوضح محمد كريا محي الدين، أن شركة "إيرباص" تمتلك الكثير من الخبرات العميقة في مجال الصناعات الجوية وكذلك العسكرية والدفاعية، مؤكدًا على جني مصر الكثير من الأثار الإيجابية في تطوير صناعة الطيران ويأتي ذلك في إطار التنمية المُستدامة 2030 للدولة.
وأشار البرلماني، إلى أن مصر إذا أرادت أن تعمل على تصنيع محركات طائرات أو على الأقل صناعة أجزاء تستخدم في تصنيعه، لابد أن تبدأ عمل نهضة صناعية تشمل صناعة تلك الأجزاء، وتأهيل العمال ليكونوا أهلا لصناعة هذا الأجزاء الدقيقة.
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