صور.. محافظ البحيرة: نعمل ليل نهار لمكافحة الفساد من أجل التقدم والبناء

جدة - نرمين السيد - شهد هشام آمنة محافظ البحيرة، واللواء علاء الصباغ، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة، والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، ماراثون الدراجات والجرى الذى نظمته مديرية الشباب والرياضة، بالتنسيق مع فرع هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة تحت شعار "معا ضد الفساد" بمشاركة 550 شاب وفتاة بواقع 190 شاب فى ماراثون الدراجات و270 شابا وفتاة فى ماراثون الجرى و100 شاب وفتاة فى التنظيم على امتداد خط السير حاملين الأعلام والسواری واللافتات مطبوع عليها "معا ضد الفساد" ومتحدون على مكافحة الفساد.





وأطلق هشام آمنة إشارة البدء لانطلاق فعاليات الماراثون الرياضى، وذلك من أمام مقر هيئة الرقابة الإدارية بشارع الجمهورية وحتى مجمع دمنهور الثقافى.



والتقى المحافظ بالشباب المشارك بالماراثون بمجمع دمنهور، مؤكدا أن شباب البحيرة فى المقدمة يظهر معدنه دائماً بالالتفاف حول بلده ورئيسه، معربا عن سعادته بالتواجد مع الشباب كما قدم الشكر لهيئة الرقابة الإدارية وكل الجهات التى تعمل ليل نهار لمكافحة الفساد من أجل التقدم وتقدير قيمة العمل والبناء، تحت قيادة رئيس الجمهورية قائد التنمية ومكافحة الفساد والعبور بمصر من وضع كان صعب فى كل المستويات.



وتابع: "المحافظ إننا جابهنا الفساد واستعادت الدولة قوتها وعظمتها وحققت الإنجازات بأيدى أبنائها الشرفاء، من شعب مصر العظيم الذى ينأى بنفسه عن كل صور الفساد، كما أنه يعد القاعدة العريضة مع كل الأجهزة المعنية للوصول إلى الطريق الصحيح".

وأضاف المحافظ أن الدولة سعت للبناء بالبحيرة ووضعها فى المسار الصحيح إذ انخفضت الأمية من 36% إلى 32% خلال عام فقط بالإضافة إلى قلة معدلات المواليد والوفيات، كما تم خلال عامين استثمار 44.5 مليار جنية مشروعات قومية بالبحيرة بالإضافة إلى 10.5 مليار جنية خطوط ناقلة للكهرباء.

وأكد أن مدينة رشيد الجديدة تعد نقلة كبيرة ومدينة سياحية عالمية على غرار العالمين الجديدة سيكون مشروع واعد على أرض البحيرة، وتم الطرح الحجز حالياً للوحدات السكنية بها، بالإضافة إلى العديد والعديد من المشروعات الأخرى، ومنها استخراج الرمال السوداء وبشاير الخير4، وميناء الصيد برشيد وميناء التراكى بإدكو والمنطقة اللوجستية بدمنهور.

وأضاف أنه تم خلال عام فقط بناء وافتتاح أكثر من 116 مسجدا جديدا بتكلفة تجاوزت 200 مليون جنيه، مشيرا إلى مكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله والتصدى له بقوة القانون والضرب بيد من حديد لكل من يثبت تقصيره أو تقاعسه فى أداء عمله والإخلال بواجبه الوظيفى وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.



ولفت إلى أن محافظة البحيرة حريصة على دعم كل الأنشطة الرياضية والشبابية، بهدف رفع اللياقة البدنية، وغرس القيم والمفاهيم الإيجابية، التى تشكل إرثا اجتماعيا كالانتماء والولاء والاعتزاز بالوطن ومكافحة الفساد بكل صوره.