الأوقاف تهدى مجموعات من «رؤية» لكلية الدراسات الإسلامية بقنا

جدة - نرمين السيد - أهدى الشيخ محمد أحمد الطراوى، مدير مديرية أوقاف قنا، اليوم الأربعاء، مجموعات من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير، من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون بين وزارتى الأوقاف والثقافة للدكتور إبراهيم حسن عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر فرع قنا، تشتمل كل مجموعة على عشرين كتابًا





جاء ذلك بحسب بيان على الموقع الرسمى للوزارة، اليوم. يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطى المستنير، وتحصين عقول الناشئة والشباب ضد الأفكار المضللة، وضمن خطة التعاون بين وزارات الأوقاف، والثقافة وجامعة الأزهر.

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