إنفوجراف.. إجراءات الحصول على رخصة تشغيل مركز ألبان أو مزرعة ماشية

جدة - نرمين السيد - حدد قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة إجراءات الحصول على رخصة مركز ألبان ومزرعة ماشية أو دواجن بحسب القرار الوزارى رقم 94 لسنة 2020، والقاضى بتنظيم إصدار تراخيص مراكز تجميع الألبان طبقًا لاشتراطات وضوابط الصحة العامة وسلامة الغذاء، ونقلها من الصورة العشوائية إلى العمل النظامى والذى يضمن جودة الحليب.





والإنفوجراف التالى يوضح الإجراءات اللازمة للحصول على رخصة تشغيل مركز ألبان أو مزرعة ماشية. يذكر أنه تم إدراج مراكز الألبان ضمن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزى يهدف لدعم المجال الغذائى باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد المصرى.

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