الرئيس السيسى يجرى حوارا مع لوفيجارو الفرنسية

جدة - نرمين السيد - نشرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية فى صدر صفحتها الأولى، اليوم الأربعاء، حوارا مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، أثناء زيارته الحالية إلى باريس.



جدة - نرمين السيد - نشرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية فى صدر صفحتها الأولى، اليوم الأربعاء، حوارا مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، أثناء زيارته الحالية إلى باريس. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الحوار تناول العلاقات الثنائية مع فرنسا وتقييم الرئيس السيسى للأوضاع فى المنطقة.

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