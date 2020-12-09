صور.. الغربية تحتفل باليوم العالمى لمكافحة الفساد بحضور المحافظ

جدة - نرمين السيد - أعطى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية واللواء أسامة حامد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، صباح اليوم الأربعاء، إشارة البدء للمارثون الرياضى الذى نظمته هيئة الرقابة الإدارية، بحضور الأستاذ الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، العقيد طارق عامر عضو هيئة الرقابة الإدارية، وأحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة، وذلك فى إطار احتفال هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمى لمكافحة الفساد.





أعطى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية واللواء أسامة حامد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، صباح اليوم الأربعاء، إشارة البدء للمارثون الرياضى الذى نظمته هيئة الرقابة الإدارية، بحضور الأستاذ الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، العقيد طارق عامر عضو هيئة الرقابة الإدارية، وأحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة، وذلك فى إطار احتفال هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمى لمكافحة الفساد.



انطلق الماراثون بمشاركة 300 شاب وفتاة من جميع المراكز والمدن من أمام هيئة الرقابة الإدارية، مروراً بشارع الفاتح، النحاس والبحر، واختُتِم المارثوان أمام ديوان عام المحافظة.

وفى كلمته رحب المحافظ برئيس جامعة طنطا وأوضح قائلا: "إننا نوجه رسالة للعالم ولجميع المصريين بأهمية مواجهة الفساد والقضاء عليه"، مشيرا أن الفساد يعد التيار المعاكس لكل مجهود يُبذَل فى التنمية التى يقوم بها الرئيس والدولة المصرية بجميع أجهزتها، وقدم المحافظ الشكر لكل المشاركين والمنظمين ولهيئة الرقابة الإدارية ومديرية الشباب والرياضة واختتم المحافظ كلمته بهتاف "تحيا مصر بشبابها".



وأثنى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية على التنظيم، موجها كلمته للمشاركين والحضور فى الماراثون بأن يكونوا عونا للدولة المصرية فى مواجهة الفساد وأن يكونوا مثالاً للمجتمع فى تغيير سلوكياتنا للأفضل.

واختُتِم اليوم بتوزيع الميداليات على الفائزين فى ماراثون الدراجات وماراثون الجرى والتقاط الصور التذكارية مع المشاركين.