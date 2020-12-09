جامعة الإسكندرية الأولى محليا فى تصنيف «الجامعات الخضراء»

جدة - نرمين السيد - وقال قنصوه، فى بيان له، اليوم الأربعاء، إن جامعة الإسكندرية حصلت على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، وبترتيب 198 عالمياً، بتقدم 123 مركزاً عالمياً عن العام الماضى.

وأضاف أن التصنيف يعتمد على 6 مؤشرات رئيسية هى "البنية التحتية بنسبة 15%، والطاقة والتغيرات المناخية 21%، وإدارة النفايات 18%، واستخدام الماء 10%، والمواصلات 18%، والتعليم والبحث 18%".

وفى سياق ذات صلة، أدرجت جامعة الإسكندرية فى المركز الـ691 عالميا ضمن تصنيف آخر للجامعات وفقا للأداء الأكاديمى University Ranking by Academic Performance لعام 2020 / 2021، متقدمة عن العام الماضى بـ 71 مركزاً.

وأوضح رئيس جامعة الإسكندرية، أن تصنيف URAP يصدر سنويًا لمؤسسات التعليم العالى منذ عام 2010، ويشمل تقييم 2500 مؤسسة للتعليم العالى حول العالم بالإضافة إلى تقييمهم فى 61 مجالًا متخصصًا مختلفًا.

ولفت قنصوه إلى أن نتائج هذا التصنيف تعتمد على 6 مؤشرات تعكس الأداء الأكاديمى من جودة وكمية منشورات الجامعات العالمية منها عدد الأبحاث والاستشهادات والتعاون الدولى.

ووجه رئيس جامعة الإسكندرية، الشكر لقيادات الجامعة السابقة، وأعضاء هيئة التدريس والعمداء والوكلاء والعاملين على مجهوداتهم فى المجالات الأكاديمية والبحثية وتنمية البيئة، والتى ساهمت فى أن تتبوأ الجامعة هذه المكانة رفيعة بين الجامعات.