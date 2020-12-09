شعراوى: الحكومة تسعى لتحسين معيشة 18.5 مليون مواطن فى 1000 قرية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التنمية المحلية، محمود شعراوى، اليوم الأربعاء، أن المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة تأتى فى سياق اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتنمية الريفية الشاملة والتطوير الشامل للقرى بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التى شهدتها مصر خلال السنوات الست الأخيرة، لافتاً إلى أن المرحلة الجديدة للمبادرة يستفيد منها نحو 18.5 مليون مواطن مصرى.





جاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين عقدهما الوزير مع 23 محافظاً، لبدء الإجراءات المطلوبة لتنفيذ المرحلة الجديدة لمبادرة "حياة كريمة"، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة بتوسيع نطاق التدخلات التنموية بالقرى الأكثر احتياجاً ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واختيار 1000 قرية جديدة لتطويرها تطويراً شاملاً، وما أعقبه من عقد رئيس مجلس الوزراء عدة لقاءات مع الوزارات والجهات المعنية للاتفاق على آليات تنفيذ التكليف الرئاسى وتحديد النطاق الجغرافى الذى سيشمل تلك القرى، وموافقة مجلس الوزراء على ما تم عرضه من وزارة التنمية المحلية باستهداف حوالى 50 مركزاً إدارياً بـ 23 محافظة يضموا الـ 1000 قرية.

وقال وزير التنمية المحلية إن رئيس الجمهورية كلف الحكومة بتوسيع نطاق مبادرة "حياة كريمة" لإحداث تطوير شامل فى 1000 قرية مصرية جديدة تضاف إلى 375 قرية جار العمل فيها ضمن المرحلة الحالية للمبادرة، وذلك فى إطار البناء على النجاحات التى تحققت حالياً فى المبادرة الرئاسية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن القرى الجديدة روعى فى اختيارها ضمها لأكبر تجمعات كان مخطط شمولها بمبادرة "حياة كريمة" خلال الأعوام المقبلة ، لافتاً إلى أن ذلك كان أحد المعايير المهمة فى اختيار المراكز الإدارية المستهدفة والتى تضم 1000 قرية.

أشار شعراوى إلى أن البرنامج يستهدف إحداث تطوير فى كافة التجمعات الريفية بالقرى الواقعة فى نطاق المراكز التى سيتم اختيارها من خلال توفير خدمات البنية الأساسية، وتحسين الاتصالية الجغرافية من خلال رصف الطرق والإنارة العامة ، وتوفير خدمات المدارس والمرافق الصحية، بالإضافة إلى تبطين الترع وتحسين نظم الرى والصرف الزراعى ومشروعات التنمية الاقتصادية والخدمات الاجتماعية التى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية ، بالإضافة إلى تحسين نمط السكن من خلال التوسع الرأسى الذى يحد من التعدى على الأراضى الزراعية.

ووجه المحافظين خلال الاجتماعات بتشكيل مجموعات عمل تكون فى حالة انعقاد دائم واستيفاء البيانات التفصيلية المطلوبة عن كل تجمع ريفى بكل مركز، وأن يشمل ذلك الوضع الراهن والاحتياجات المطلوبة بكل قطاع ، تمهيداً لقيام اللجان الفنية من الهيئات المختصة بمعاينة الوضع على الطبيعة وتحديد المشروعات بعد التشاور مع المواطنين والجهات التنفيذية.

وأكد وزير التنمية المحلية، على أن خطوات تنفيذ المرحلة الجديدة ستبدأ خلال الشهر الجارى لإنهاء المشروعات فى أسرع وقت ممكن بما يساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين بالقرى المستهدفة ، مشيرا إلى أن اللجان الفنية ستبدأ عملها التنفيذى خلال الأسبوع الجارى .

أضاف: "المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة، والتى تستهدف تطوير 1000 قرية تنفذ بالتوازى مع تنفيذ المشروعات المخططة بالمرحلة الحالية للمبادرة والتى تستهدف 375 قرية خلال العام المالى الجارى.

ووجه وزير التنمية المحلية خلال الاجتماعات إلى تسريع العمل فى منظومة توصيل الغاز الطبيعى للمخابز البلدية فى إطار البروتوكول الموقع مع وزارتى البترول و التموين والتجارة الداخلية، مؤكداً على أن شركات الغاز ستتحمل تكاليف رد الشىء لأصله، وتقوم الإدارة المحلية بمنح التراخيص اللازمة فى أسرع وقت وتذليل أى معوقات خاصة بالتنفيذ، كما وجه وزير التنمية المحلية المحافظين بتيسير إجراءات صرف منحة الدعم النقدى للعمالة غير المنتظمة وتهيئة منافذ مناسبة لضمان حصول العمال المستهدفين على المنحة بسهولة وبصورة كريمة.

شهد الاجتماع بحث آخر مستجدات مشروع ( شغلك جنب قريتك ) والذى تنفيذه الوزارة فى عدد من المحافظات بتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية، كما تم استعراض جهود المحافظات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتطبيق قرارات مجلس الوزراء فى هذا الشأن ، حيث أكد شعراوى أهمية استمرار جهود كافة الجهات المعنية بالمحافظات فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حسم وتوخى الحذر ، والقيام بأعمال تطهير المنشآت والمساجد والمدارس ومواقف السيارات وأماكن التجمعات والتشديد بالتزام ارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعى.