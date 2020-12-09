الشباب والرياضة تعلن الفائزين بالمراكز الأولى فى مبادرة سفراء ضد الفساد

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن المبادرات المجتمعية الفائزة بالمرحلة الأخيرة للعام الثالث على التوالى من مشروع "سفراء ضد الفساد"، والتى تم تنفيذها فى 12 محافظة " اسوان – الأقصر – أسيوط - المنيا – القاهرة –الدقهلية - الشرقية - الغربية - جنوب سيناء – الإسماعيلية - السويس - البحيرة "، واستهدفت 5050 ألف طليع وطليعة بكل محافظة ليصل عدد المستفيدين إلى 60.600 ألف من الطلائع ليكونوا سفراء لوطنهم.





وفيما يلى عرض للمراكز الأولى الفائزة ضمن المشروع القومى "سفراء ضد الفساد" تزامنا مع اليوم العالمى لمكافحة الفساد لتعزيز النزاهة فى أوساط النشء و الشباب وأنه أمر لا غنى عنه من أجل بناء مستقبل أفضل.

وقد ظهرت نتائج المبادرات وتم حصول محافظة الإسماعيلية على المركز الأول، وحصلت محافظة الغربية على المركز الثانى، أما محافظة المنيا فحصلت على المركز الثالث. يذكر من أهم أهداف مشروع سفراء ضد الفساد تأهيل سفراء مصر لنشر القيم المجتمعية الإيجابية حول "نبذ العنف، محاربة الغش، عدم التمييز، الحد من التحرش، المسئولية، مواجهة الشائعات" وذلك لرؤية مجتمع مصرى متماسك من خلال تكوين شخصيه النشء و الشباب و تنميه قدراتهم وإعدادهم ليكونوا قيادات قادرة على إدارة أنفسهم ومجتمعهم من أجل دعم الولاء والانتماء لديهم لتبوء مكانتهم القيادية فى المستقبل لرفعه شان البلاد.

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